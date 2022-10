Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagmittag billiger

Aktien in diesem Artikel Alibaba 72,00 EUR

Die Alibaba-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 72,60 EUR. Im Tief verlor die Alibaba-Aktie bis auf 72,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 28.290 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.10.2021 bei 156,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 53,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2022 bei 65,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 10,59 Prozent wieder erreichen.

Am 04.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 11,73 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 16,60 CNY je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 205.555,00 CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 205.740,00 CNY in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2022 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2023 52,48 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

