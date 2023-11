Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Dienstagvormittag fester

Kurs der Alibaba

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Alibaba. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 1,1 Prozent auf 78,50 USD zu.

Das Papier von Alibaba konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 1,1 Prozent auf 78,50 USD. Der Kurs der Alibaba-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 78,63 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,82 USD. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 48.585 Aktien.

Bei einem Wert von 120,60 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.01.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 74,80 USD. Mit Abgaben von 4,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Alibaba gewährte am 16.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 15,63 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12,92 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 224.790,00 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alibaba einen Umsatz von 207.176,00 CNY eingefahren.

Die Alibaba-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.01.2024 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alibaba-Gewinn in Höhe von 63,24 CNY je Aktie aus.

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Konkurrenz zu Netflix, Amazon & Co.: Alibaba und T&B Media Global wollen thailändisch-chinesische Unterhaltungsbranche revolutionieren

Berkshire Hathaway-Vize Charlie Munger: In diese Aktien war der Unternehmer im dritten Quartal 2023 mit seiner Daily Journal Corporation investiert

Alibaba-Aktie stürzt ab: Alibaba sagt überraschend Ausgliederung des Cloud-Geschäfts ab