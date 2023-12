Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Alibaba zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,6 Prozent auf 68,15 EUR zu.

Das Papier von Alibaba konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,6 Prozent auf 68,15 EUR. Im Tageshoch stieg die Alibaba-Aktie bis auf 68,65 EUR. Bei 68,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 25.433 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 111,50 EUR erreichte der Titel am 23.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 63,61 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,55 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 5,28 Prozent sinken.

Alibaba ließ sich am 16.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 15,63 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 12,92 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 224.790,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207.176,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 8,50 Prozent gesteigert.

Am 31.01.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 63,70 CNY je Aktie belaufen.

