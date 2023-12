Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Nachmittag fester

Alibaba im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Zuletzt konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,3 Prozent auf 75,05 USD.

Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 75,05 USD. Die Alibaba-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 75,45 USD aus. Bei 74,89 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 544.705 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,30 USD erreichte der Titel am 27.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,63 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,09 USD ab. Mit Abgaben von 6,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 16.11.2023 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,63 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 12,92 CNY je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent auf 224.790,00 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 207.176,00 CNY in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2024 63,70 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

