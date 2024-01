Alibaba Aktie News: Alibaba am Montagmittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Alibaba befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,1 Prozent auf 61,85 EUR ab.

Um 11:59 Uhr rutschte die Alibaba-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 3,1 Prozent auf 61,85 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Alibaba-Aktie bis auf 61,20 EUR. Bei 62,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 36.994 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2023 markierte das Papier bei 111,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 80,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 59,85 EUR. Mit Abgaben von 3,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 16.11.2023 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 15,63 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 12,92 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 224.790,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 207.176,00 CNY umgesetzt.

Die Alibaba-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.01.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 63,50 CNY je Aktie belaufen.

