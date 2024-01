Alibaba Aktie News: Alibaba büßt am Montagnachmittag ein

Alibaba im Blick

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 67,82 USD ab.

Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,3 Prozent auf 67,82 USD ab. In der Spitze büßte die Alibaba-Aktie bis auf 66,63 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 67,20 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.109.757 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 27.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,30 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 78,86 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,63 USD ab. Mit einem Kursverlust von 1,75 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 16.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 15,63 CNY gegenüber 12,92 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 224.790,00 CNY umgesetzt, gegenüber 207.176,00 CNY im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 63,50 CNY je Alibaba-Aktie.

