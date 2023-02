Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Alibaba 90,85 EUR

Die Aktie legte um 12:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 91,00 EUR zu. In der Spitze gewann die Alibaba-Aktie bis auf 91,80 EUR. Mit einem Wert von 89,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 34.820 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,60 EUR erreichte der Titel am 08.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,38 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2022 bei 58,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 54,76 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Alibaba gewährte am 17.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 12,92 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 11,20 CNY in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 207.176,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200.690,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 3,23 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2023 terminiert.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 52,51 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

