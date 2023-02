Alibaba Aktie News: Alibaba am Vormittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Alibaba 90,80 EUR

Die Alibaba-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 88,90 EUR ab. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 88,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.156 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 123,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 28,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,80 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Am 17.11.2022 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,92 CNY gegenüber 11,20 CNY im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 207.176,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 200.690,00 CNY umgesetzt.

Die Alibaba-Bilanz für Q3 2023 wird am 23.02.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 52,52 CNY in den Büchern stehen haben wird.

