Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Alibaba. Zuletzt sprang die Alibaba-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 70,55 EUR zu.

Um 12:03 Uhr ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 70,55 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alibaba-Aktie bei 70,80 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 70,45 EUR. Bisher wurden via Tradegate 19.850 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (96,30 EUR) erklomm das Papier am 31.03.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,85 EUR. Dieser Wert wurde am 19.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 15,17 Prozent Luft nach unten.

Alibaba-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,980 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,32 CNY aus.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 18,97 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 12,92 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 260.348,00 CNY, während im Vorjahreszeitraum 207.176,00 CNY ausgewiesen worden waren.

Am 24.05.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 63,54 CNY je Alibaba-Aktie.

