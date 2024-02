Alibaba Aktie News: Alibaba am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Alibaba im Fokus

Die Aktie von Alibaba zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Alibaba-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 75,54 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 22:15 Uhr sprang die Alibaba-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 75,54 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alibaba-Aktie bei 76,27 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,24 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 29.748 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 104,54 USD erreichte der Titel am 31.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,38 Prozent hinzugewinnen. Bei 66,71 USD fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,32 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 0,980 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 07.02.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18,97 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12,92 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 260.348,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 207.176,00 CNY umgesetzt.

Am 24.05.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 63,54 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Big Short-Investor Michael Burry setzt auf zwei schwankende Big Tech-Titel aus China

Value-Aktien vor Aufholjagd? Diese beiden Titel sind vielversprechend

Analyst warnt: Anleger sollten sich weiterhin von chinesischen Aktien fernhalten