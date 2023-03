Alibaba Aktie News: Alibaba am Vormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Alibaba 78,30 EUR

Die Alibaba-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 78,20 EUR. Der Kurs der Alibaba-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 78,80 EUR zu. Bei 78,35 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 3.010 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Bei 123,70 EUR markierte der Titel am 09.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 36,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 58,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 23.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 19,26 CNY. Im Vorjahresviertel waren 16,87 CNY je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 247.756,00 CNY. Im Vorjahresviertel waren 242.580,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 18.05.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2023 53,51 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

