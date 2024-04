Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag freundlich

Alibaba im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alibaba. Das Papier von Alibaba legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 69,71 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 69,71 USD. Die Alibaba-Aktie legte bis auf 69,96 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,62 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 332.307 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,50 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,04 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 66,63 USD. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 4,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,980 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,03 CNY.

Am 07.02.2024 äußerte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 18,97 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 19,26 CNY je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 247,76 Mrd. CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 260,35 Mrd. CNY ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 24.05.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 62,50 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

