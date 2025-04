Alibaba Aktie News: Anleger schicken Alibaba am Dienstagnachmittag ins Plus

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 113,47 USD.

Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 113,47 USD. Die Alibaba-Aktie legte bis auf 114,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 114,21 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 381.071 Alibaba-Aktien.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 148,42 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,13 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 39,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,980 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,25 CNY je Alibaba-Aktie.

Alibaba gewährte am 20.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 0,79 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38,97 Mrd. USD – ein Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 36,02 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 14.05.2025 erwartet.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2025 auf 65,33 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

