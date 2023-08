Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Dienstagnachmittag nach

Aktienentwicklung

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 88,00 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 88,00 USD. In der Spitze büßte die Alibaba-Aktie bis auf 88,00 USD ein. Bei 89,24 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 300.351 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 121,30 USD erreichte der Titel am 27.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 37,84 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 58,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2022). Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 51,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Alibaba veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 17,37 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,73 CNY je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Quartal 234.156,00 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 205.555,00 CNY umsetzen können.

Die Alibaba-Bilanz für Q2 2024 wird am 03.11.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 64,64 CNY je Aktie belaufen.

