Alibaba Aktie News: Alibaba stabilisiert sich am Nachmittag

Kurs der Alibaba

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Alibaba. Bei der Alibaba-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 78,94 USD.

Mit einem Wert von 78,94 USD bewegte sich die Alibaba-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Alibaba-Aktie bis auf 79,70 USD zu. Bei 78,72 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,30 USD. Bisher wurden via New York 461.266 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (121,30 USD) erklomm das Papier am 27.01.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,66 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 23.11.2022 Kursverluste bis auf 74,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 5,51 Prozent Luft nach unten.

Am 16.11.2023 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15,63 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,92 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 224.790,00 CNY – ein Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 207.176,00 CNY erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 63,29 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Konkurrenz zu Netflix, Amazon & Co.: Alibaba und T&B Media Global wollen thailändisch-chinesische Unterhaltungsbranche revolutionieren

Berkshire Hathaway-Vize Charlie Munger: In diese Aktien war der Unternehmer im dritten Quartal 2023 mit seiner Daily Journal Corporation investiert

Alibaba-Aktie stürzt ab: Alibaba sagt überraschend Ausgliederung des Cloud-Geschäfts ab