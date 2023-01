Alibaba Aktie News: Alibaba am Montagnachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Alibaba 110,10 EUR

Die Alibaba-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 109,80 EUR. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 106,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 110,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 56.344 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 08.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 123,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 11,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,80 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 86,73 Prozent Luft nach unten.

Am 17.11.2022 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12,92 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 11,20 CNY je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 207.176,00 CNY umgesetzt, gegenüber 200.690,00 CNY im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2023 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 65,37 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

Redaktion finanzen.net

