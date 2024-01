Alibaba Aktie News: Alibaba schießt am Nachmittag hoch

Alibaba im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Alibaba konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 6,9 Prozent auf 73,38 USD.

Die Alibaba-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,9 Prozent auf 73,38 USD. In der Spitze legte die Alibaba-Aktie bis auf 74,25 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 72,71 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.488.668 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 121,30 USD erreichte der Titel am 27.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 39,51 Prozent niedriger. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Alibaba gewährte am 16.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,63 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 12,92 CNY je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 224.790,00 CNY – ein Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 207.176,00 CNY erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 63,50 CNY fest.

