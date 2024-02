Alibaba Aktie News: Alibaba präsentiert sich am Vormittag stärker

So bewegt sich Alibaba

Die Aktie von Alibaba zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 0,8 Prozent auf 76,12 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Um 22:15 Uhr sprang die Alibaba-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 76,12 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Alibaba-Aktie bei 76,31 USD. Bei 75,24 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt wechselten via AMEX 26.816 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 104,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2023). Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 27,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (66,71 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,36 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,980 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,32 CNY belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 07.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18,97 CNY gegenüber 12,92 CNY im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 260.348,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207.176,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 25,67 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 24.05.2024 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 63,54 CNY im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Massiv umgeschichtet und zahlreiche neue Aktien erworben: So hat "The Big Short"-Investor Michael Burry im vierten Quartal 2023 investiert

Big Short-Investor Michael Burry setzt auf zwei schwankende Big Tech-Titel aus China

Value-Aktien vor Aufholjagd? Diese beiden Titel sind vielversprechend