Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 23.05.2022 12:04:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 81,25 EUR. Die Alibaba-Aktie gab in der Spitze bis auf 81,00 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.685 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 193,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.06.2021). Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Am 15.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,65 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 23,76 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 24.02.2022. Das EPS wurde auf 16,87 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 10,32 CNY je Aktie erzielt worden. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 242.580,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 187.395,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Alibaba am 26.05.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 58,44 CNY je Aktie belaufen.

