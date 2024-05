Alibaba Aktie News: Anleger schicken Alibaba am Nachmittag ins Minus

Alibaba im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 82,48 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 82,48 USD. Die Abwärtsbewegung der Alibaba-Aktie ging bis auf 80,84 USD. Bei 81,71 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 636.331 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 102,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,22 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 CNY. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,21 CNY ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 14.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 CNY, nach 1,33 CNY im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30,43 Mrd. CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 30,87 Mrd. CNY ausgewiesen.

Am 31.07.2024 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 57,21 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

KI-Investments neben NVIDIA & Co.: Alibaba mit ChatGPT-Konkurrent auf Erfolgskurs

Alibaba-Aktie unter Druck: Gewinn und Umsatz rückläufig - KI-Geschäft legt zu

Alibaba- und Tencent-Aktien schwächeln nach Kreditrating-Abstufung durch Fitch