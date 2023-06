Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Alibaba 77,90 EUR

Die Aktie verlor um 12:02 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 78,95 EUR. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 78,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,80 EUR. Bisher wurden via Tradegate 8.871 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,70 EUR erreichte der Titel am 09.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,68 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,80 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 25,52 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 18.05.2023 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,71 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 7,95 CNY je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 208.200,00 CNY – ein Plus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 204.052,00 CNY erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.08.2023 terminiert.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 59,18 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

