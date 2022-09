Alibaba Aktie News: Alibaba verteuert sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Alibaba 82,00 EUR

Die Alibaba-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 82,50 EUR. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 82,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 315 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2021 markierte das Papier bei 156,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 47,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,65 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Alibaba gewährte am 04.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Alibaba hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,73 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16,60 CNY je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 205.555,00 CNY – das entspricht einem Minus von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 205.740,00 CNY in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 04.11.2022 gerechnet.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2023 auf 51,26 CNY je Aktie.

