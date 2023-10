Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Montagmittag nach

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 74,60 EUR abwärts.

Die Alibaba-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:58 Uhr um 1,3 Prozent auf 74,60 EUR ab. Die Alibaba-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,55 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 75,25 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 12.812 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.01.2023 bei 111,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 49,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2022 bei 58,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 17,37 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 11,73 CNY je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 234.156,00 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 205.555,00 CNY umgesetzt.

Die Alibaba-Bilanz für Q2 2024 wird am 03.11.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 65,88 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

