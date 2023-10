Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag in Rot

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 79,42 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 79,42 USD. In der Spitze fiel die Alibaba-Aktie bis auf 79,03 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 79,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 212.774 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 27.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,30 USD. Mit einem Zuwachs von 52,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,02 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,95 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Alibaba veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 17,37 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,73 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 234.156,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 205.555,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Alibaba am 03.11.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 65,88 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

