Alibaba Aktie News: Alibaba am Dienstagnachmittag im Minus

Um 04:22 Uhr ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 109,40 EUR. Die Alibaba-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 108,70 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 109,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 26.381 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.07.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 11,49 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,80 EUR ab. Mit Abgaben von 86,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 17.11.2022 vor. Das EPS belief sich auf 12,92 CNY gegenüber 11,20 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 207.176,00 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 200.690,00 CNY erwirtschaftet worden.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 01.02.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 65,37 CNY fest.

