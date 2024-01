Alibaba Aktie News: Alibaba springt am Mittwochmittag hoch

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Alibaba. Die Alibaba-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 9,1 Prozent auf 73,52 USD.

Um 15:56 Uhr ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 9,1 Prozent auf 73,52 USD. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 74,02 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 367.524 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 107,72 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 46,52 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.01.2024 (67,80 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,78 Prozent.

Am 16.11.2023 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 15,63 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12,92 CNY je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 224.790,00 CNY. Im Vorjahresviertel waren 207.176,00 CNY in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2024 63,50 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

