Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Alibaba-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Alibaba. Zuletzt ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 84,10 EUR.

Um 11:40 Uhr wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 84,10 EUR nach oben. Die Alibaba-Aktie zog in der Spitze bis auf 84,55 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.140 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.01.2023 bei 111,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 32,58 Prozent Luft nach oben. Am 25.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 58,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 30,08 Prozent Luft nach unten.

Alibaba ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 17,37 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 11,73 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 234.156,00 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 13,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 205.555,00 CNY erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Alibaba am 03.11.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 64,64 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Darum ist es für Investoren oft ein Fehler frühzeitig Gewinne mitzunehmen

Ausblick: Alibaba legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tesla-Konkurrenz BYD-Aktie: BYD-Co-Gründer rechnet nicht mit ChatGPT-Konkurrent aus China