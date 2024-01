Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Blick auf Alibaba-Kurs

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Alibaba befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,4 Prozent auf 68,85 EUR ab.

Das Papier von Alibaba gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:02 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 68,85 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Alibaba-Aktie bis auf 68,65 EUR. Bei 69,05 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 16.995 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (111,20 EUR) erklomm das Papier am 26.01.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,51 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 19.01.2024 auf bis zu 59,85 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,07 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 16.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 15,63 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12,92 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 224.790,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 207.176,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 63,56 CNY im Jahr 2024 aus.

