Alibaba Aktie News: Alibaba verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 74,26 USD.

Der Alibaba-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 74,26 USD. In der Spitze büßte die Alibaba-Aktie bis auf 74,07 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,44 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 294.151 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 102,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,63 USD am 23.01.2024. Abschläge von 10,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,03 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 0,980 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 07.02.2024. Es stand ein EPS von 18,97 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 19,26 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 260,35 Mrd. CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 247,76 Mrd. CNY umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 24.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 62,50 CNY in den Büchern stehen haben wird.

