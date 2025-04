Alibaba Aktie News: Alibaba reagiert am Freitagnachmittag positiv

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 119,69 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 119,69 USD. Die Alibaba-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 120,20 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 118,52 USD. Zuletzt wurden via New York 196.152 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 148,42 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,00 Prozent hinzugewinnen. Bei 71,80 USD erreichte der Anteilsschein am 29.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 40,01 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,25 CNY, nach 0,980 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 20.02.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 0,79 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 38,97 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 36,02 Mrd. USD umgesetzt.

Am 14.05.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 65,33 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

