Alibaba Aktie News: Alibaba am Vormittag mit Einbußen

Um 22:15 Uhr rutschte die Alibaba-Aktie in der AMEX-Sitzung um 2,0 Prozent auf 81,17 USD ab. Die Alibaba-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,93 USD ab. Bei 82,19 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 15.570 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,66 USD. Mit einem Zuwachs von 54,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,11 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 18.05.2023 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,71 CNY gegenüber 16,87 CNY im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,17 Prozent auf 208.200,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 242.580,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.08.2023 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 58,73 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

