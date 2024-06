Alibaba Aktie News: Alibaba fällt am Dienstagnachmittag

So entwickelt sich Alibaba

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 74,33 USD.

Die Alibaba-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 74,33 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alibaba-Aktie bisher bei 74,15 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,50 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 383.350 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,50 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,90 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 66,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,980 CNY, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,21 CNY belaufen.

Alibaba gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,18 CNY. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 1,33 CNY je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30,87 Mrd. CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,43 Mrd. CNY in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2025 57,20 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

