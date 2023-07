Alibaba Aktie News: Alibaba steigt am Vormittag

Kurs der Alibaba

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Alibaba. Zuletzt wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 96,27 USD nach oben.

Um 22:15 Uhr konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 4,5 Prozent auf 96,27 USD. Die Alibaba-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 97,35 USD aus. Bei 91,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 36.230 Alibaba-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 120,60 USD. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 20,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2022 bei 58,11 USD. Mit Abgaben von 39,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 18.05.2023 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,71 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,95 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 208.200,00 CNY im Vergleich zu 204.052,00 CNY im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.08.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 60,61 CNY in den Büchern stehen haben wird.

