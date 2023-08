Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 89,37 USD zu.

Die Alibaba-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 89,37 USD. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,37 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,02 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 270.880 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 121,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.01.2023). Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 35,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,02 USD. Dieser Wert wurde am 25.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 54,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 10.08.2023. Das EPS lag bei 17,37 CNY. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 11,73 CNY je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 234.156,00 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alibaba einen Umsatz von 205.555,00 CNY eingefahren.

Die Alibaba-Bilanz für Q2 2024 wird am 03.11.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2024 64,64 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

