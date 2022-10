Alibaba Aktie News: Alibaba am Dienstagmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Alibaba 65,60 EUR

3,55% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,2 Prozent auf 65,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alibaba-Aktie bei 66,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 65,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 60.241 Alibaba-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (154,30 EUR) erklomm das Papier am 26.10.2021. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2022 auf bis zu 58,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 10,54 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 04.08.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,73 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 16,60 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 205.555,00 CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 205.740,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Alibaba am 04.11.2022 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 52,59 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Nicht nur GameStop: Diese Short Squeezes brachten Hedgefonds Milliardenverluste ein

Alibaba-Aktie: Jack Ma überzeugt: Er würde heute nie einen Job bei Alibaba bekommen

Vorbild für Deutschland? Wie Schweden seine Bürger zwingt, für die Rente in Aktien zu investieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com