Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Alibaba 72,55 EUR

Um 04:22 Uhr fiel die Alibaba-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,7 Prozent auf 73,15 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Alibaba-Aktie bis auf 72,40 EUR. Bei 73,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 26.373 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (124,00 EUR) erklomm das Papier am 25.11.2021. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 41,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 58,80 EUR fiel das Papier am 24.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 24,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 17.11.2022. Es stand ein EPS von 12,92 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 11,20 CNY in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 207.176,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200.690,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 3,23 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2023 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 53,13 CNY im Jahr 2023 aus.

