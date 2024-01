Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Alibaba im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 73,63 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 73,63 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Alibaba-Aktie bis auf 72,95 USD. Bei 73,09 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 537.882 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Bei 121,30 USD markierte der Titel am 27.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 64,74 Prozent wieder erreichen. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,63 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Alibaba veröffentlichte am 16.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,63 CNY gegenüber 12,92 CNY im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Quartal 224.790,00 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 207.176,00 CNY umsetzen können.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 63,56 CNY je Alibaba-Aktie.

