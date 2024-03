Alibaba Aktie News: Alibaba verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Alibaba-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 71,40 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Alibaba-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 71,40 USD. Im Tageshoch stieg die Alibaba-Aktie bis auf 71,86 USD. Das bisherige Tagestief markierte Alibaba-Aktie bei 71,10 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,71 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 480.701 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.03.2023 bei 105,04 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 47,11 Prozent zulegen. Bei 66,63 USD erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,68 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,980 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,77 CNY.

Alibaba gewährte am 07.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18,97 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alibaba ein EPS von 19,26 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 260.348,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 247.756,00 CNY umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 24.05.2024 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 63,31 CNY je Alibaba-Aktie.

