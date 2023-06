Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Zuletzt wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 86,68 USD nach oben.

Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 86,68 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alibaba-Aktie bisher bei 86,68 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,34 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 408.193 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 09.07.2022 auf bis zu 125,83 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 31,11 Prozent niedriger. Bei 58,02 USD fiel das Papier am 25.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 18.05.2023 vor. Das EPS belief sich auf 10,71 CNY gegenüber 7,95 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 208.200,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 204.052,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Alibaba am 24.08.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2024 59,18 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

