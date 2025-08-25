DAX24.209 -0,3%ESt505.395 -0,9%Top 10 Crypto15,73 -0,8%Dow45.242 -0,1%Nas21.465 +0,1%Bitcoin94.650 -0,2%Euro1,1657 +0,3%Öl67,58 -1,7%Gold3.382 +0,5%
Aktie im Blick

Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit Aufschlag

26.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Alibaba legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 125,34 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
107,40 EUR 0,40 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 125,34 USD. In der Spitze gewann die Alibaba-Aktie bis auf 125,85 USD. Bei 125,02 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 277.480 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (148,42 USD) erklomm das Papier am 18.03.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 18,41 Prozent zulegen. Am 29.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 79,21 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,03 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,93 CNY belaufen.

Alibaba gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Alibaba hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,39 USD je Aktie gewesen. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,49 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 29.08.2025 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Alibaba rechnen Experten am 28.08.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 61,65 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

PDD übertrifft in Q2 die Erwartungen - Aktie in Grün, Alibaba profitiert

DeepSeek setzt wieder auf Chips von NVIDIA-Aktie - Huawei-Kombi scheitert

Alibaba-Aktie im Blick: Starkes Analysten-Sentiment und positive Marktimpulse für Alibaba

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alibaba

DatumMeistgelesen
Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alibaba nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen