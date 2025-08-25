Alibaba Aktie News: Anleger schicken Alibaba am Abend ins Minus

Alibaba im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Alibaba befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 123,77 USD ab.

Die Alibaba-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 123,77 USD. Das bisherige Tagestief markierte Alibaba-Aktie bei 123,73 USD. Bei 125,02 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 676.060 Alibaba-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (148,42 USD) erklomm das Papier am 18.03.2025. Mit einem Zuwachs von 19,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 79,21 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 36,00 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,03 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,93 CNY belaufen.

Alibaba ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 USD gegenüber 1,39 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,25 Prozent auf 32,49 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 33,59 Mrd. USD gelegen.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.08.2025 terminiert. Am 28.08.2026 wird Alibaba schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 61,65 CNY je Alibaba-Aktie.

