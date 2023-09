Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Alibaba

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Das Papier von Alibaba befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 86,53 USD ab.

Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 86,53 USD. Die Alibaba-Aktie sank bis auf 86,28 USD. Bei 86,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 155.585 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 121,30 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,18 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2022 Kursverluste bis auf 58,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 49,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Alibaba ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,37 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,73 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 234.156,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 205.555,00 CNY in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 03.11.2023 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 65,80 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Neuer Alibaba-Chef Eddie Wu betont Wichtigkeit von KI-Technologie für Unternehmenserfolg

NYSE-Wert Alibaba-Aktie leichter: China gibt Alibabas KI-Modell für die Öffentlichkeit frei

Auf diese chinesischen Aktien sollten Anleger am US-Markt achten