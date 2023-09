Alibaba Aktie News: Alibaba am Vormittag leichter

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Alibaba-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 87,23 USD abwärts.

Die Alibaba-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr um 1,2 Prozent auf 87,23 USD ab. Im Tief verlor die Alibaba-Aktie bis auf 86,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,10 USD. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.404 Stück gehandelt.

Am 27.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,60 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 58,11 USD erreichte der Anteilsschein am 25.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 33,38 Prozent Luft nach unten.

Am 10.08.2023 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 17,37 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,73 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 234.156,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 205.555,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2023 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2024 65,80 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

