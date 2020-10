Alibaba-Aktie aktuell: Alibaba tendiert nordwärts

Werbung

Heute im Fokus

Dow unter 28.000 Punkten -- DAX tief im Minus -- Bayer kauft Asklepios Biopharmaceutical -- SAP kappt Ziele wegen Corona -- ifo-Index sinkt -- Lufthansa, Beiersdorf, Jungheinrich im Fokus

Alibaba-Ableger Ant vor Rekord-Börsengang - 34,5 Milliarden Dollar angepeilt. Bechtle wächst im dritten Quartal überdurchschnittlich stark. Online-Bestellungen in Corona-Krise sollen Post-Sparte Rekord bescheren. Label-Erweiterung für Bayer-Blockbuster Xarelto in USA beantragt. BMW geht mit Alibaba strategische Partnerschaft in China ein. Anscheinend Entscheidung über Wirecard-Verkauf im November. HELLA will weniger abhängig von Autos sein.