Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Mittag fester

Die Alibaba-Aktie notierte im XETRA-Handel um 01:21 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 86,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alibaba-Aktie bei 86,70 EUR. Bei 86,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.378 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 123,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,34 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2022 bei 58,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 46,43 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 23.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 19,26 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 16,87 CNY in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,13 Prozent auf 247.756,00 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 242.580,00 CNY erwirtschaftet worden.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 18.05.2023 vorlegen.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 53,10 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

