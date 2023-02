Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Alibaba 84,05 EUR

Die Alibaba-Aktie musste um 04:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 84,45 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 84,30 EUR aus. Bei 86,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 26.109 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,60 EUR) erklomm das Papier am 08.07.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 31,67 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2022 (58,80 EUR). Mit einem Kursverlust von 43,62 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 23.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 19,26 CNY. Im Vorjahresviertel waren 16,87 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 247.756,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 242.580,00 CNY umgesetzt worden waren.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 18.05.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 53,10 CNY je Aktie belaufen.

