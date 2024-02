Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Dienstagmittag fester

Kurs der Alibaba

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Alibaba. Zuletzt sprang die Alibaba-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 71,60 EUR zu.

Die Alibaba-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 71,60 EUR. Die Alibaba-Aktie legte bis auf 71,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 30.346 Alibaba-Aktien.

Am 31.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 96,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 34,50 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.01.2024 (59,85 EUR). Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 19,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,980 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,77 CNY.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 07.02.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 18,97 CNY, nach 19,26 CNY im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 247.756,00 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 260.348,00 CNY ausgewiesen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 24.05.2024 gerechnet.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2024 auf 63,49 CNY je Aktie.

