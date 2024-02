Alibaba Aktie News: Alibaba steigt am Dienstagnachmittag

Blick auf Alibaba-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Zuletzt sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 77,68 USD zu.

Die Alibaba-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 77,68 USD. In der Spitze legte die Alibaba-Aktie bis auf 78,05 USD zu. Bei 77,56 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 529.488 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.03.2023 bei 105,04 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 35,22 Prozent Luft nach oben. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,63 USD. Abschläge von 14,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,980 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,77 CNY.

Am 07.02.2024 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 18,97 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 19,26 CNY je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,08 Prozent auf 260.348,00 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 247.756,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.05.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 63,49 CNY je Aktie belaufen.

