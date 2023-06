Alibaba Aktie News: Alibaba am Dienstagmittag mit Aufschlag

Blick auf Alibaba-Kurs

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Alibaba-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 79,55 EUR zu.

Um 11:47 Uhr sprang die Alibaba-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 79,55 EUR zu. Die Alibaba-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 80,15 EUR aus. Bei 79,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.443 Alibaba-Aktien.

Am 09.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,37 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2022 bei 58,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 26,08 Prozent sinken.

Alibaba ließ sich am 18.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 10,71 CNY. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 7,95 CNY je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 208.200,00 CNY im Vergleich zu 204.052,00 CNY im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Alibaba am 24.08.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 59,18 CNY je Aktie belaufen.

