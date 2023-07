Alibaba Aktie News: Anleger schicken Alibaba am Mittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Alibaba zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Alibaba-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 12:02 Uhr wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 87,65 EUR nach oben. Bei 88,20 EUR markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 88,10 EUR. Zuletzt wechselten 9.559 Alibaba-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 111,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.01.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 27,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,80 EUR am 25.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 32,92 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 18.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 10,71 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,95 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Alibaba 208.200,00 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 204.052,00 CNY erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Alibaba am 24.08.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 60,60 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

